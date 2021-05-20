— Сейчас Яя параллельно учится на получение лицензии Pro. Посмотрим на новый сезон. Я хотел бы, чтобы он поработал ассистентом где-то в РПЛ. Но, к сожалению, большинство тренеров боятся, что он их подсидит. Хотя сейчас это невозможно, у него нет лицензии, — цитирует Селюка "РБ-Спорт".
38-летний Яя Туре завершил карьеру игрока в конце 2019 года. Ивуариец успел поиграть в донецком "Металлурге", "Олимпиакосе", "Барселоне", "Монако" и "Манчестер Сити". Всего за карьеру Туре провел 590 матчей, в которых забил 98 голов и отдал 71 голевую передачу.
Является трехкратным чемпионом АПЛ и победителем Лиги чемпионов.
Агент Яя Туре: большинство тренеров РПЛ боятся, что он их подсидит
Дмитрий Селюк, представляющий интересы агента тренера Яя Туре рассказал, что хочет видеть его в РПЛ.
Фото: Getty Images
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