38-летний специалист опубликовал фотографию нижегородского стадиона в сторис своего "инстаграма".
"Выложил фотографию стадиона — и что? Когда будет что-то конкретное, то вы узнаете сразу. Не надо строить догадки по моему "инстаграму". Ничего не поменялось с того момента, когда я давал комментарий по этой теме", - приводит слова Кержакова "Чемпионат".
Фото: инстаграм Александра Кержакова
Ранее генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов заявил, что Кержаков является одним из кандидатомв на пост наставника команды.
Напомним, что в минувшем сезоне Александр возглавлял "Томь", которая под его руководством финишировала в зоне вылета Футбольной национальной лиги. Также Кержаков ранее работал тренером сборной России до 17 лет.
"Нижний Новгород" в следующем сезоне будет выступать в Российской Премьер-Лиге. Нижегородская команда получила это право благодаря проблеме с лицензированием у "Оренбурга", который финишировал выше в турнирной таблице.
"Не надо строить догадки по "инстаграму". Кержаков выложил фото стадиона "Нижнего Новгорода"
Бывший нападающий сборной России и экс-тренер "Томи" Александр Кержаков посетил Нижний Новгород.
Фото: ФК "Томь"
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