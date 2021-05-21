- Ведем с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договоренности. Надо еще утрясти некоторые моменты. Мы с ним хотим продлить контракт, а он с нами. Так что все будет нормально, - передает слова Терюшкова "РБ-Спорт".
34-летний полузащитник Денис Глушаков стал игроком "Химок" в октябре 2020 года, перейдя в клуб в качестве свободного агента. Футболист сыграл за красно-черных 17 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и одной результативной передачей.
"Химки" достигли договоренности с Глушаковым о продлении контракта
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что "Химки" пришли к согласию о подписании нового контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
Фото: ФК "Химки"
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