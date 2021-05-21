"Химки" достигли договоренности с Глушаковым о продлении контракта

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что "Химки" пришли к согласию о подписании нового контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Фото: ФК "Химки"