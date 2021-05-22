Яя Туре может стать членом тренерского штаба грозненского "Ахмата", сообщают СМИ. По данным источника, клуб рассматривает вариант приглашения ивуарийца в качестве тренера, в чем заинтересован лично главный тренер грозненцев Андрей Талалаев.
В ходе своей игровой карьеры экс-полузащитник сборной Кот д'Ивуара (19 голов в 102 встречах) Туре выступал за "Монако", "Олимпиакос", "Барселону" и Манчестер Сити". В последнее время ивуариец работал в тренерском штабе донецкого "Олимпика".
Источник: "РБ-Спорт"
Яя Туре может войти в тренерский штаб "Ахмата"
"Ахмат" может пригласить экс-тренера донецкого "Олимпика" ивуарийца Яя Туре в состав тренерского штаба Андрея Талалаева.
Фото: AFP
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