Ранее член совета директоров "Локо" Валерий Филатов заявил, что 19-летний игрок подписал контракт с ЦСКА.
"Что касается Мухина, то мы ведем переговоры по нескольким игрокам, на настоящий момент он не перешел в ЦСКА.
Каков будет вектор развития клуба в будущем? Нам приятно, когда из академии выходят ребята, способные играть в первой команде", - сказал Плутник в эфире телеканала "Матч ТВ".
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Мухин провел 10 матчей в составе "Локомотива", не отметившись результативными действиями, и получил 5 желтых карточек. Сообщалось, что ЦСКА заплатит за футболиста сборной России 15 млн рублей, прописанные в его контракте в качестве отступных.
Плутник: на настоящий момент Мухин не перешел в ЦСКА
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник высказался о будущем опорного полузащитника "железнодорожников" Максима Мухина.
Фото: РИА Новости
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