Отец российского футболиста Леона Классена прокомментировал сообщения об интересе к игроку от клубов РПЛ

Сергей Классен, отец российского защитника Леона Классена, выступающего за "Мюнхен-1860", высказался об информации насчет интереса к его сыну со стороны "Ахмата" и "Уфы".

Фото: M.i.S. / Global Look Press