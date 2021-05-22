Классен заявил, что не знает об интересе к сыну со стороны указанных клубов. При этом он сообщил, что Леон хочет поиграть в российской Премьер-Лиге. Также Классен отметил, что его сыну поступили предложения от клубов из Германии, Австрии и Нидерландов. Ведутся переговоры, но до конкретики дело пока не дошло.
"Про интерес к Леону от "Уфы" и "Ахмата" мне ничего не известно. Леон играл за юношеские сборные России, и у него есть желание поиграть в РПЛ. Сейчас для него был сложный год. При прошлом тренере Леон был игроком стартового состава, однако сейчас пришел новый, который буквально через неделю сказал ему, что шансов в этой команде у него не будет. <...> Так получилось, что он отыграл всего семь игр в сезоне, так что сейчас для него очень важна спортивная перспектива. Ему нужен клуб и тренер, которые будут поддерживать его. Есть предложения от немецких, австрийских и голландских клубов, ведутся переговоры, но пока ничего конкретного. Леону 20 лет, ему важно играть в ближайшие годы. Приоритет здесь совсем не в деньгах", - сказал Классен.
Источник: Sport24
Отец российского футболиста Леона Классена прокомментировал сообщения об интересе к игроку от клубов РПЛ
Сергей Классен, отец российского защитника Леона Классена, выступающего за "Мюнхен-1860", высказался об информации насчет интереса к его сыну со стороны "Ахмата" и "Уфы".
Фото: M.i.S. / Global Look Press
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