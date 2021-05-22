Ранее стало известно, что наставник грозненской команды Андрей Талалаев заинтересован в приходе ивуарийца в свой штаб.
"Почему вообще "Ахмат"? В Грозном во время ЧМ-2018 базировалась сборная Египта, а Яя очень хорошо общается с Мохамедом Салахом. Тот положительно отозвался о республике в целом и ее столице. У него сложилось очень хорошее мнение о Чечне. Кто бы что ни говорил", - приводит слова Селюка "Матч ТВ".
Напомним, что недавно Туре покинул донецкий "Олимпик", где занимал должность помощника главного тренера. Также параллельно Яя проходит обучение для получения лицензии PRO.
"Ахмат" в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги финишировал на 11-й строчке турнирной таблицы. Команда Талалаева за 30 туров набрала 40 очков.
Селюк: Туре хорошо общается с Салахом, тот положительно отозвался о Чечне
Дмитрий Селюк, агент экс-полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, рассказал, почему его клиент выбрал для работы тренером "Ахмат".
Фото: AFP
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