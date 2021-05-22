Селюк: Туре хорошо общается с Салахом, тот положительно отозвался о Чечне

Дмитрий Селюк, агент экс-полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре, рассказал, почему его клиент выбрал для работы тренером "Ахмат".

Фото: AFP