Напомним, что ранее Слуцкий раскритиковал работу судей в минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги.
Николаев в своем комментарии заявил, что войны между Слуцким и арбитрами нет. Он отметил, что тренер "Рубина" имел право критиковать судей. Вместе с тем Николаев призвал тренеров и арбитров к взаимному уважению.
"Если бы человек раньше обратился со своим посланием, объяснил свою позицию, почему он так общается с судьями и захотел отыскать компромисс, можно было бы провести диалог. Сейчас никакой войны нет. Есть определенные высказывания тренера. Это его право так говорить. Я бы так никогда не сказал. Я бы прыгал до потолка, если какой-то тренер лишится работы? Конечно, нет. Даже в голову такое не придет.
Я за то, чтобы люди друг друга уважали. Мне чуждо выражение, что мы все в жизни обслуживаем друг друга. Не могу согласиться с этой позицией. Все служат футболу. Любая профессия очень важна и уважаема", - сказал Николаев.
Напомним, что "Рубин" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ. В следующем сезоне команда Слуцкого выступит в Лиге конференций.
Источник: Матч ТВ
Экс-арбитр ФИФА Николаев прокомментировал критику в адрес судей со стороны Слуцкого
Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал обращение наставника "Рубина" Леонида Слуцкого к российским судьям.
Фото: "Рубин"
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