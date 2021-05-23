Салихова заявила, что вышла из совета директоров "Спартака", поскольку не получала ответы на вопросы, которые ставила другим руководителям клуба. Также она высказалась о потенциальном назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера "красно-белых". Зарема обосновала свое недовольство приглашением Витории. По ее словам, "Спартаку" не следует сотрудничать с этим тренером.
"Я вышла из совета директоров клуба, поскольку не получала ответы на поставленные вопросы. По образованию я — аудитор. Поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или они неубедительны, то вопросов становится еще больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается. От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии (набрав восемь очков за 10 матчей). После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл суперкубок", - сказала Салихова.
Источник: Телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
Арустамян: Салихова хотела видеть наставника "Лацио" Индзаги на посту главного тренера "Спартака"
"Терпеть не могу утаивания информации". Салихова прокомментировала уход из совета директоров "Спартака"
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объяснила свое решение выйти из состава совета директоров клуба.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!