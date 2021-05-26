— Меня удивляют слова Заремы Салиховой. Зачем вообще жена Федуна так говорит? Это полное неуважение к заслуженному чемпионству "Зенита". Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдет, — цитирует Петржелу "Чемпионат".
Вчера Салихова заявила, что даже увольнение уборщицы "Спартака" собирает больше кликов, чем чемпионство "Зенита". Пресс-служба клуба с берегов Невы отреагировала на это заявление постом в твиттере с фразой "Вернулись кликать".
"Вернулись кликать". "Зенит" отреагировал на слова Заремы про популярность "Спартака"
Властимил Петржела работал в "Зените" с 2003 по 2006 год, выиграв с клубом Кубок Премьер-лиги.
Петржела: меня удивляют слова Салиховой. Зачем жена Федуна так говорит? Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдет
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на слова Заремы Салиховой.
Фото: СЭ
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