— Здесь ее замечания справедливы. Я тоже не понимаю, чем этот специалист заслужил право работать в "Спартаке". Так что в чем-то она права, — цитирует Смородскую "СЭ".
Напомним, Зарема Салихова вышла из совета директоров "Спартака" спустя 18 дней после вступления в него. Она связала этот уход с тем, что руководство клуба выбрало новым главным тренером красно-белых португальского специалиста Руя Виторию, который, по её мнению, не подходит "Спартаку".
Ольга Смородская была президентом "Локомотива" с 2010 по 2016 год.
Смородская — о словах Салиховой: я тоже не понимаю, чем Витория заслужил право работать в "Спартаке"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала слова Заремы Салиховой о новом главном тренере "Спартака" Руе Витории.
Фото: СЭ
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