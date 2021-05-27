Как сообщает источник, Эмиле от лица "Рубина" будет вести переговоры с клубами АПЛ, которые заинтересованы в трансфере Кварацхелии. Отмечается, что именно Кристиан помог Слуцкому с трудоустройством в "Халл Сити" и "Витесс".
Вероятность ухода Хвичи оценивается в 95%. По информации источника, на грузинского хавбека претендует 6 клубов, но ни один пока не прислал официального запроса в казанский клуб. С продажи Кварацхелии "Рубин" планирует выручить не менее 20 млн евро.
Хвича Кварацхелия перешел в состав "Рубина" в июле 2019 года. В текущем сезоне грузинский футболист провел 23 матча в Российской Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. Всего за казанский клуб он сыграл в 51 игре, на счету Кварацхелии 7 мячей и 13 голевых передач. В России Хвича выступал также за московский "Локомотив". В составе "железнодорожников" у него 10 матчей и один гол.
В июне 2019 Кварацхелия дебютировал в составе сборной Грузии. Он провел за национальную команду 8 матчей и забил 3 мяча. Хвича сыграл в двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Испании (1:2) и Греции (1:1).
Источник: "БИЗНЕС Online"
Агент Слуцкого будет вести переговоры по Кварацхелии с английскими клубами
Представляющий интересы главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого агент Кристиан Эмиле авторизован для переговоров с английскими клубами о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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