Агент Слуцкого будет вести переговоры по Кварацхелии с английскими клубами

Представляющий интересы главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого агент Кристиан Эмиле авторизован для переговоров с английскими клубами о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Фото: ФК "Рубин"