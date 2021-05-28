"Не секрет, что ЦСКА — клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Сейчас у ЦСКА важнейший период перестройки и формирования новых сочетаний, и я знаю, что Максим сделает всё, чтобы становиться сильнее каждый день и делать сильнее свою новую команду, приносить максимальную пользу "армейцам". Максим не любит много говорить, всё доказывает игрой. И я придерживаюсь такой же позиции", - приводит слова Шпинева "Чемпионат".
Напомним, что о переходе Мухина из "Локомотива" в ЦСКА было официально объявлено 28 мая. 19-летний хавбек подписал с армейским клубом пятилетний контракт. Ранее появилась информация, согласно которой ЦСКА заплатил "железнодорожникам" за трансфер игрока 15 млн рублей, которые были прописаны в его соглашении с красно-зелеными в качестве отступных.
В сезоне-2020/21 Российской Премьер-Лиги в составе "Локомотива" Мухин провел 10 матчей, не отличившись в них результативными действиями. Также на счету опорного полузащитника один выход на замену в игре группового этапа Лиги чемпионов.
"Посвящаю этот пост команде и болельщикам, а не руководству". Мухин - об уходе из "Локомотива" (фото)
Мухин подписал с ЦСКА 5-летний контракт
Агент Мухина: сейчас у ЦСКА важнейший период перестройки. Максим сделает все, чтобы принести пользу клубу
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной России Максима Мухина, прокомментировал переход своего клиента из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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