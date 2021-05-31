Газизов: "Уфа" потеряла летом 50% бюджета. Меньше денег, чем у нас сейчас, было только у "Тамбова"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о финансовых сложностях клуба в сезоне-2020/2021.
Фото: РПЛ
- "Уфа" потеряла летом сразу 50% бюджета. Это катастрофа для любого клуба. Хорошо, что до наступления сложных времен успели продать или договориться о продаже целой группы игроков, на эти деньги и жили. Отмечу, что не было задержек по зарплате никогда - это важно. Удалось сохранить структуру, единство. Это было очень сложно. На сегодняшний день "Уфа" живет небольшим бюджетом. Наверное, меньше денег было только у "Тамбова". Но мы устойчиво стоим на ногах за счет того, что стратегия клуба изначально была выбрана правильно, - передает слова Газизова "Бизнес-Online".

"Уфа" завершила сезон-2020/2021 Российской премьер-лиги на 13-ом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 30 матчах. Риск прямого вылета башкирского клуба в Футбольную национальную лигу сохранялся до конца 30 тура РПЛ. "Уфа" финишировала в зоне стыковых матчей, но сохранила прописку в высшем дивизионе без них, поскольку стыковые встречи были отменены из-за отсутствия лицензий РПЛ у занявшего второе место в ФНЛ "Оренбурга" и ставшей четвертой в итоговой турнирной таблице владикавказской "Алании". По ходу сезона команде пришлось дважды сменить главного тренера. Генеральный директор Шамиль Газизов период с июля по декабрь 2020 года провел на аналогичной должности в московском "Спартаке".

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Теги: УФА Тамбов Газизов
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