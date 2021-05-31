Газизов: таких талантливых футболистов, как Урунов, в РПЛ мало

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов оценил прошедший сезон для узбекского полузащитника Остона Урунова.
Фото: ФК "Уфа"
- Плохой для него сезон. Во-первых, была неправильно выбрана стратегия его развития некоторыми людьми, которые были причастны к его приходу в "Спартак". Для него этот переход тоже стал определенным вызовом самому себе. Он очень хороший и талантливый парень. Мало того, я уверен, что в будущем это сильный футболист с хорошим набором качеств. Таких футболистов в РПЛ мало. Теперь все зависит от него самого и от того, как ему будут доверять, - передает слова Газизова "Бизнес-Online".

20-летний полузащитник Остон Урунов в августе 2020 года перешел из "Уфы" в "Спартак", должность генерального директора в котором месяцем ранее занял Шамиль Газизов, оставивший аналогичный пост в башкирском клубе. Сумма трансферной компенсации составила 1 миллион евро. В 9 матчах за красно-белых во всех турнирах Урунов забил 1 гол в ворота клуба из ПФЛ "Родина". В феврале 2021 года узбекский футболист вернулся в "Уфу" на правах аренды, и в 10 сыгранных матчах отдал 1 результативную передачу.

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Теги: УФА Спартак Урунов Газизов
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