- Я долгое время жил проблемами и чаяниями "Спартака". А пришел туда делать то, что умею и что у меня ранее всегда получалось. Считаю, что делал свою работу честно и правильно. Это подтверждает и место, на котором я был. Я шел туда за титулами. Кому-то это импонировало, кто-то считал, что и он так сможет, - приводит слова Газизова "Бизнес-Online".
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов пришел на аналогичную должность в московском "Спартаке" в июле 2020 года, ранее он также работал в башкирском клубе. После пяти месяцев работы в декабре 2020 года функционер покинул "Спартак". По словам Газизова, его деятельность на посту гендиректора красно-белых не устраивала людей, которым он перекрыл трансферную "кормушку".
Газизов: считаю, что делал свою работу в "Спартаке" честно и правильно
Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов оценил свою работу в красно-белом клубе.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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