Газизов: считаю, что делал свою работу в "Спартаке" честно и правильно

Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов оценил свою работу в красно-белом клубе.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Я долгое время жил проблемами и чаяниями "Спартака". А пришел туда делать то, что умею и что у меня ранее всегда получалось. Считаю, что делал свою работу честно и правильно. Это подтверждает и место, на котором я был. Я шел туда за титулами. Кому-то это импонировало, кто-то считал, что и он так сможет, - приводит слова Газизова "Бизнес-Online".

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов пришел на аналогичную должность в московском "Спартаке" в июле 2020 года, ранее он также работал в башкирском клубе. После пяти месяцев работы в декабре 2020 года функционер покинул "Спартак". По словам Газизова, его деятельность на посту гендиректора красно-белых не устраивала людей, которым он перекрыл трансферную "кормушку".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Газизов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Прогноз Кирьякова для Rusfootball.info на матч Польша – Россия эксклюзив
СМИ: Дзагоев отклонил первое предложение ЦСКА по новому контракту 1
Кирьяков: процентов 80 стартового состава сборной России против Польши будет в основе на Евро эксклюзив
Источник: "Шинник" согласовал контракт с Евсеевым
"Отвечать на разные глупости просто нет смысла". Милонов раскритиковал предложение лишить Петербург матчей Евро-2020 1
"Он старается всем нам помочь". Малиновский ответил на вопрос, не стал ли Гасперини говорить на русском языке
Чепчугов: Путин - мировой лидер, замены ему не предвидится 10
Фетисов: "Спартак" рассмотрит только очень выгодное предложение по Кралу 5
Чепчугов: вектор ЦСКА слишком изменился и не в том направлении. Теперь музыку заказывает не Гинер или Бабаев 3
Куртиян: выход в плей-офф Евро - самое малое, что должна сделать сборная России 1
Газизов: считаю, что делал свою работу в "Спартаке" честно и правильно 3
Источник: Крал согласовал контракт с "Вест Хэмом" 7
Великолепный гол бисиклетой форварда Португалии U21 Дани Мота в 1/4 финала Евро-2021 (видео)
Куртиян: объединить на поле Головина и Миранчука нельзя. Сборной остро необходимы два опорника, умеющих отбирать мячи 7
Источник: "Сочи" выкупил у "Оренбурга" трансфер Терехова
Газизов: для испанцев Россия - не Москва и Санкт-Петербург, а "Рубин" 4
СМИ: "Сочи" не станет выкупать трансферы спартаковца Руденко и зенитовца Мамманы 1
Газизов: таких талантливых футболистов, как Урунов, в РПЛ мало 12
"Ростов" и "Динамо" стали лидерами сезона РПЛ по количеству голов после угловых
Мурзагулов покинул пост председателя совета директоров "Уфы" 1
Стали известны все полуфиналисты молодежного Евро-2021
"Челси" в победной ЛЧ проигрывал соперникам в счете на протяжении всего 5 минут. 4 из них — "Краснодару" 8
Источник: "Милан" выкупит Томори у "Челси" 1
"Понимаю, что он сейчас чувствует". Жемалетдинов - о переходе Мухина в ЦСКА 14
"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Севильи" 1
Анчелотти может возглавить "Реал"
Черчесов: сборная России заслуживает быть на 38-м месте в рейтинге ФИФА 6
"Агент Квинси на задании по заманиванию Депая в "Спартак". Красно-белые показали видео с Промесом из сборной Нидерландов 9
Нападающий "Спартака" Ларссон вырос в цене на 4 млн евро 20
Агуэро: думаю, Месси останется в "Барселоне", мы отличные друзья 1
Все новости
-