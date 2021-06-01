Широков: Заболотный - хорошее усиление для ЦСКА. Он сильнее Чалова и Рондона

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал переход форварда Антона Заболотного в ЦСКА.
Фото: Sportbox
Широков отметил, что Заболотный - хорошее усиление для ЦСКА. По его словам, Антон сильнее других нападающих "армейцев".

"Антон был явным лидером "Сочи", для чемпионата России очень хорошее усиление. Если брать последний год Чалова, то Заболотный на голову сильнее Чалова, и сильнее Рондона. Плюс он россиянин", - сказал Широков.

Напомним, что Заболотный перешел в ЦСКА на правах свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за "Сочи". 29-летний нападающий заключил с ЦСКА контракт на три года.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Широков ЦСКА Заболотный
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