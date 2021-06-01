Источник: "Динамо" сделало предложение "Кальяри" по трансферу Година

Защитник сборной Уругвая и "Кальяри" Диего Годин, ранее выступавший за мадридский "Атлетико" и миланский "Интер", может продолжить карьеру в России.

Фото: ФК "Кальяри"