Источник: "Динамо" сделало предложение "Кальяри" по трансферу Година

Защитник сборной Уругвая и "Кальяри" Диего Годин, ранее выступавший за мадридский "Атлетико" и миланский "Интер", может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Кальяри"
По информации источника, московское "Динамо" сделало предложение итальянскому клубу по трансферу 35-летнего игрока. Бело-голубые предлагают Годину 3-летний контракт с зарплатой около 4 млн евро. Отмечается, что "Кальяри" не против отпустить защитника.

"Динамо" рассчитывает, что Годин поможет прогрессировать многочисленным молодым футболистам, которые есть в распоряжении Сандро Шварца.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А уругваец провел 28 матчей и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2022/23.

Источник: "Спорт-экспресс"

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Теги: Динамо Кальяри Годин Серия А
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