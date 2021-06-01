По информации источника, московское "Динамо" сделало предложение итальянскому клубу по трансферу 35-летнего игрока. Бело-голубые предлагают Годину 3-летний контракт с зарплатой около 4 млн евро. Отмечается, что "Кальяри" не против отпустить защитника.
"Динамо" рассчитывает, что Годин поможет прогрессировать многочисленным молодым футболистам, которые есть в распоряжении Сандро Шварца.
В прошедшем сезоне итальянской Серии А уругваец провел 28 матчей и отметился одним забитым мячом. Его контракт с клубом рассчитан до окончания сезона-2022/23.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: "Динамо" сделало предложение "Кальяри" по трансферу Година
Защитник сборной Уругвая и "Кальяри" Диего Годин, ранее выступавший за мадридский "Атлетико" и миланский "Интер", может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Кальяри"
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