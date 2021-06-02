Напомним, в апреле после выигрыша в дерби "Спартак" обнародовал твит "Привет, конюшня, как дела?" После этого ЦСКА пожаловался в РФС. "Армейцы" также попросили рассмотреть другой скандальный пост "красно-белых" в соцсетях, в котором содержалось видео, сопровожденное словами "вы отстой" (цензурная версия).
Согласно данным источника, комитет по этике РФС наказал "Спартак" штрафом в 60 тысяч рублей за некорректное сообщение в "Твиттере" по отношению к ЦСКА. Также "красно-белые" получили замечание. Решение о санкциях было принято единогласно. У "Спартака" будет три дня после получения надлежащих документов, чтобы обжаловать решение.
Отметим, матч российской Премьер-Лиги "Спартак" - ЦСКА состоялся 25 апреля. "Красно-белые" победили с минимальным счетом.
Источник: РБ Спорт
"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за скандальный твит в адрес ЦСКА
Фото: "РБ Спорт"
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