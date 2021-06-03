Гаджиев - о предложении "Легиона" Нурмагомедову: это не уровень Хабиба

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о предложении махачкалинского клуба "Легион Динамо" профессионального контракта бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
"Не знаю, можно ли серьезно обсуждать, то ему за "Анжи" предлагают выступать, то за "Легион". Хабиб может совершать серьезные поступки, а выступать на футбольном поле - это не его уровень. Даже если бы мы представили, что это Премьер-лига, то выступать Хабибу на уровне Премьер лиги - даже это не его уровень. В каких-то показательных матчах, сыграть со сборной правительства Москвы или правительства России - там он может выступить, это нормально, а выступать на футбольном поле как профессионал - это несерьезно", - приводит слова Гаджиева ТАСС.

Напомним, сегодня президент клуба "Легион Динамо" Шамиль Лахиялов в своем инстаграме предложил бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову присоединиться к команде и подписать контракт.

Клуб "Легион Динамо" был основан 1 октября 2015-го. В настоящее время махачкалинцы выступают в первой группе Профессиональной футбольной лиги. "Легион" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко за 30 туров.

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в смешанных единоборствах на отметке в 29 побед и ни одном поражении. Зимой он присутствовал на сборах "Спартака" и играл в футбол с игроками красно-белых. В команде Нурмагомедова были Зелимхан Бакаев и Остон Урунов. За противоположную команду сыграли Георгий Джикия, Аяз Гулиев, и бывший футболист, а ныне блогер, Евгений Савин.Победу в матче одержала команда Хабиба. Сам 32-летний Хабиб был не против попробовать себя в новом виде спорта.

Президент ФК "Легион Динамо" анонсировал подписание контракта с Хабибом Нурмагомедовым (фото)

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Теги: Гаджиев Нурмагомедов
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