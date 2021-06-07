По данным источника, возможно, в ближайшее время московский и казанский клубы начнут переговоры с "Жилиной" по трансферу игрока.
Бичахчян перешел в "Жилину" из армянского "Ширака" в 2017 году. В прошлом сезоне 21-летний игрок поучаствовал в 28 матчах чемпионата Словакии и отметился 11 голами. С минувшего года Бичахчян вызывается в сборную Армении.
Напомним, ранее СМИ уже сообщали об интересе ЦСКА к игроку. Также были данные об интересе к нему со стороны "Локомотива" и "Зенита".
Источник: Чемпионат
Источник: ЦСКА вновь интересуется полузащитником "Спортинга" Пальиньей
СМИ: ЦСКА и "Рубин" интересуются полузащитником сборной Армении Бичахчяном
Армянский полузащитник "Жилины" Ваган Бичахчян попал в сферу интересов ЦСКА и "Рубина".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!