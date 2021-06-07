По информации источника, московский ЦСКА, ранее интересовавшийся 25-летним голкипером, на данный момент взял паузу в переговорах.
Лантратов является воспитанником белгородского футбола. За "Химки" вратарь выступает с лета 2019 года. Его контракт с красно-черными рассчитан до 30 июня 2023 года.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Лантратов провел 30 матчей, пропустив в них 39 мячей. 11 раз голкиперу удалось оставить ворота своей команды в неприкосновенности. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Зенит" и "Локомотив" поборются за вратаря "Химок" Лантратова
Фото: ФК "Химки"
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