"У нас команда достаточно хорошая, слаженная, скомплектованная. Денис Глушаков является одним из лидеров команды. Посмотрите, как он влился в коллектив. Я думаю, что Денис будет не против продолжить выступление за "Химки". Я думаю, что на 99% договоримся", - приводит слова Терюшкова Metaratings.ru.
Глушаков перешел в "Химки" осенью 2020 года из грозненского "Ахмата". Контракт полузащитника с красно-черными рассчитан до 30 июня 2021 года.
В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 34-летний Глушаков принял участие в 15 матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Ранее появилась информация, согласно которой Денис может продолжить карьеру в "Нижнем Новгороде" - новичке РПЛ.
Министр спорта Подмосковья: на 99% "Химки" договорятся с Глушаковым о продлении контракта
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался о будущем полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
Фото: РПЛ
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