"Зенит" заинтересован в том, чтобы 37-летний левый защитник и полузащитник Юрий Жирков продолжил свою карьеру в клубе, сообщают СМИ. По данным источника, руководство сине-бело-голубых намерено вернуться к переговорах с игроком о новом контракте после завершения Евро-2020, на котором Жирков будет выступать в составе сборной России. В прошедшем сезоне футболист провел за "Зенит" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи.
Ранее супруга Юрия Инна Жиркова сообщила в социальных сетях о предстоящем переезде из Санкт-Петербурга. Также появлялась информация, что сам 37-летний футболист планирует после Чемпионата Европы завершить карьеру действующего игрока.
Источник: "Чемпионат"
Супруга Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга
Источник: Жирков сообщил, что завершит игровую карьеру после чемпионата Европы
СМИ: "Зенит" заинтересован в новом контракте с Жирковым, переговоры пройдут после ЧЕ-2020
"Зенит" планирует предложить защитнику Юрию Жиркову вариант нового контакта после Чемпионата Европы-2020.
Фото: РПЛ
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