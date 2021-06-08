Сообщается, что туляки подпишут контракт с 26-летним нападающим, который в начале лета разорвал контракт с "Краснодаром". Соглашение с новым клубом будет рассчитано на два года.
Марков перешел в "Краснодар" в октябре прошлого года, проведя за это время 11 матчей и отдав голевую передачу. Ранее он защищал цвета московского "Динамо", "Рубина" и второй команды "Зенита".
Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.
Источник: Metaratings.
Источник: бывший форвард "Динамо" и "Краснодара" Марков перейдет в "Арсенал"
Нападающий Евгений Марков станет игроком тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Динамо"
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