Тедеско: очень благодарен Зареме. И высоко ценю ее мнение

Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал выход Заремы Салиховой из состава Совета директоров московского клуба.
Напомним, что жена владельца команды Леонида Федуна покинула руководящий орган в связи с несогласием назначения португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.

"Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в "Спартаке" — в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен", - приводит слова Тедеско "Спорт-экспресс".

"Спартак" в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством немецкого тренера финишировал на втором месте и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. Тедеско принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам.

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Теги: Тедеско Салихова Спартак
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