Напомним, что жена владельца команды Леонида Федуна покинула руководящий орган в связи с несогласием назначения португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера красно-белых.
"Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и ее мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в "Спартаке" — в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен", - приводит слова Тедеско "Спорт-экспресс".
"Спартак" в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги под руководством немецкого тренера финишировал на втором месте и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. Тедеско принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам.
Тедеско: очень благодарен Зареме. И высоко ценю ее мнение
Бывший главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал выход Заремы Салиховой из состава Совета директоров московского клуба.
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