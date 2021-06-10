Как сообщает источник, игрок близок к переходу в "Ахмат". Клубы уже почти договорились об аренде Уткина. Отмечается, что следующий сезон хавбек, вероятно, проведет в "Ахмате".
На Уткина также претендовала "Уфа". Башкирский клуб был готов выкупить контракт полузащитника.
Отметим, что в минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги 21-летний Уткин провел за "Краснодар" 20 матчей и забил один гол.
Источник: РБ Спорт
Официально: "Ростов" арендовал Комличенко у "Динамо"
СМИ: Уткин близок к переходу в "Ахмат" на правах аренды
Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин, вероятно, перейдет в "Ахмат" на правах аренды.
Фото: "Краснодар"
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