Семак сообщил, что Азмун и Дриусси начнут готовиться к новому сезону в составе "Зенита". По его словам, клубу не поступали конкретные предложения насчет трансфера этих игроков.
"У Сердара очень большой потенциал. Что касается предложений, то на сегодняшний день ничего конкретного нет. Азмун и Дриусси начнут подготовку к сезону с нами. Пока никаких разговоров об их отъезде не ведется", - сказал Семак.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Рома" начала переговоры с "Зенитом" по трансферу Азмуна
Семак высказался о будущем Дриусси и Азмуна в "Зените"
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о будущем нападающих команды Себастьяна Дриусси и Сердара Азмуна.
Фото: "Зенит"
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