Напомним, что в прошедшем сезоне 34-летний россиянин травмировал мениск, в связи с чем провел лишь 5 матчей во всех турнирах.
Кирилл Комбаров - воспитанник московского "Динамо". До перехода в тульский "Арсенал" в январе 2017 года защитник выступал за "Спартак", московское "Торпедо" и "Томь". Контракт игрока с "оружейниками" истекает 30 июня.
"Арсенал" в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги финишировал на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав за 30 туров 23 очка.
Источник: Sport24
Источник: Кирилл Комбаров покинет тульский "Арсенал"
Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров нынешним летом уйдет из клуба.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!