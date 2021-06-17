Селюк: с нынешним лимитом будущего у российского футбола не будет

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, какой лимит нужен в российской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Динамо Киев"
"Игра с финнами – это отголоски лимита. Не надо убирать лимит. Оставьте лимит восемь иностранцев на поле, а в заявке на сезон отмените лимит, как это сделали на Украине. Вы посмотрите на сборную Украины, она играет гораздо лучше сборной России. Мы видим, что много украинцев востребованы в Европе. Мы видим, что молодежная сборная Украины – действующий чемпион мира. И это все то, к чему стремится Россия.

С таким лимитом будущего у российского футбола не будет. С нынешним лимитом больше шестисот россиян в высшей лиге. И почему мы не можем набрать в сборную никого? Молодежная сборная обкакалась, основная сборная тоже показывает не лучшие результаты. Раньше российские клубы выигрывали Кубок УЕФА. А сейчас что? Проигрывают всем, кому не лень. Хорваты, грузины. Падают ниже плинтуса", - приводит слова Селюка Metaratings.

Напомним, что на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат России может быть не более восьми иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено. Ранее в РПЛ действовал лимит по формуле "6+5", когда одновременно на поле в составе одной команды не должно было находится более 6 футболистов без российского паспорта. Одно время, в российском футболе обсуждалась формула лимита "10+15".

Сборная России победила команду Финляндии в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Встреча прошла на петербургской "Газпром Арене" и завершилась победой команды Станислава Черчесова с минимальным счетом. Единственный гол в матче забил Алексей Миранчук - он отличился в компенсированное к первому тайму время. Отметим, что в первом тайме травму получил защитник сборной России Марио Фернандес. Он неудачно приземлился на газон после верхового единоборства. Фернандеса заменили, вместо него на поле вышел Вячеслав Караваев.

После двух матчей групповой стадии Евро в активе сборной России три очка. Напомним, что в первом туре команда Черчесова проиграла бельгийцам (0:3). Финны также имеют три очка в запасе. В первом туре они победили датчан (1:0). Сегодня, 17 июня, бельгийцы сыграют с датчанами в матче второго тура группового раунда Евро. Встреча начнется в 19.00 мск.

Сборная России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2020 сыграет против Дании. Этот матч пройдет в Копенгагене 21 июня. Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

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Теги: Селюк Сборная России
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