- Я не буду это комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией. Кто в итоге был прав, Бузова или Губерниев? В данной ситуации я ни на чьей стороне, - цитирует Тарасова "Спорт-Экспресс".
34-летний опорный полузащитник Дмитрий Тарасов в период с июня 2012 по декабрь 2016 года был мужем телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой. Во время прямого телеэфира 14 июня 2021 года в поддержку сборной России на телеканале "Матч ТВ" комментатор Дмитрий Губерниев затроллил и довел до слез гостью студии Бузову, засыпав ее вопросами, на которые она не смогла дать никакого ответа.
Тарасов - о скандальном телеэфире Бузовой: обижаться там было не на что, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев
Экс-полузащитник "Рубина" и "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказал мнение о конфликте своей бывшей жены Ольги Бузовой и телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Фото: МатчТВ
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