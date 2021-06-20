Согласно информации источника, "Нижний Новгород", вышедший в РПЛ по итогам минувшего розыгрыша Футбольной национальной лиги, решил отказаться от идеи подписания контракта с Глушаковым из-за заработной платы футболиста. Зарплата игрока слишком высокая для клуба.
Ранее в "Нижнем Новгороде" подтверждали данные об интересе к Глушакову.
Отметим, что контракт 34-летнего Глушакова с "Химками" рассчитан до 30 июня 2021 года. В прошлом розыгрыше РПЛ полузащитник провел 15 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Нижний Новгород" отказался от идеи подписания Глушакова
"Нижний Новгород" больше не рассматривает хавбека "Химок" Дениса Глушакова в качестве потенциального усиления команды.
Фото: РПЛ
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