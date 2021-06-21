"Об этом говорить смешно. Я не хочу входить в споры с девушкой. Зачем мне подавать на нее в суд? Это ее видение, что я про человека сказал какую-то ересь. Мне не интересно, что она говорит. Я с Доменико тепло попрощался. Я его оставил в команде, когда все были против. Но я сказал: "Пусть останется".
Это обычная женская месть. Она будет на меня набрасываться, если буду отвечать каждый раз. Я заведомо буду проигрывать. Поэтому я не хочу с ней связываться. А якобы мои слова про ориентацию Доменико – это обычное вранье. Пусть это остается на ее совести", - приводит слова Газизова Metaratings.
Напомним, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак заявила, что бывший гендиректор "красно-белых" Шамиль Газизов, ныне работающий в "Уфе", говорил ей и Федуну, что бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско нетрадиционной сексуальной ориентации.
В декабре 2020 года Тедеско объявил о своем решении покинуть "Спартак" по окончании сезона. По словам немецкого тренера, причиной тому стали семейные обстоятельства. Тедеско привел красно-белых к серебряным медалям чемпионата России, что позволит команде в сезоне-2021/22 принять участие в квалификации Лиги чемпионов.
В 2020 году Шамиль Газизов ушел из "Уфы", летом минувшего года он был назначен гендиректором "Спартака". В декабре он покинул московский клуб и впоследствии вернулся в уфимский коллектив.
Салихова: Газизов мне с августа говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации
Газизов: не хочу связываться с Салиховой, якобы мои слова про ориентацию Доменико – это обычное вранье
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на слова жены владельца "красно-белых" Заремы Салиховой о том, что он называл экс-наставника москвичей Доменико Тедеско геем.
Фото: ФК "Уфа"
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