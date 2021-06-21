Ранее девушка рассказала, как экс-гендиректор красно-белых Шамиль Газизов подозревал, что бывший главный тренер команды Доменико Тедеско - гей. Также Салихова заявила, что в "Спартаке" никогда не будет людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Такие заявления абсолютно недопустимы. Все люди равны. Если говорится о том, что кто-то более или менее равен, то возникают вопросы — а кто вам нужен в качестве главного тренера: человек с профессиональными качествами или человек с какой-то определенной ориентацией.
Считаю, что [Зареме] лучше было промолчать, а не что-то заявлять. Если у нас в футболе принято об этом не говорить, то лучше об этом молчать, а не говорить такие вещи", - приводит слова Алексеева Sport24.
Напомним, что Тедеско покинул "Спартак" по окончании сезона-2020/21, в котором он привел красно-белых к серебряным медалям Российской Премьер-Лиги, благодаря чему москвичи сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Газизов был уволен из "Спартака" в декабре прошлого года. Он проработал к качестве генерального директора московского клуба около пяти месяцев. На данный момент менеджер занимает аналогичную должность в "Уфе".
Салихова: Газизов мне с августа говорил, что Тедеско нетрадиционной ориентации
"Зареме лучше было промолчать". ЛГБТ-активист - о словах Салиховой об ориентации Тедеско
Николай Алексеев, российский правозащитник и активист ЛГБТ-движения, прокомментировал слова Заремы Салиховой, жены владельца "Спартака" Леонида Федуна, о людях нетрадиционной сексуальной ориентации.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!