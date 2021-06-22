— Конечно, если человек поиграл в "Милане", значит, он что-то умеет. Думаю, для нашей лиги это будет качественное усиление, — цитирует Лещенко "СЭ".
28-летний Лаксальт стал игроком "Динамо" сегодня. Уругваец подписал контракт по схеме "3+1", а москвичи, по сведениям, отдали за защитника "Милану" 3,5 млн евро.
За итальянскую команду уругваец сыграл в 35 матчах, в которых отдал голевую передачу.
Лещенко — о трансфере Лаксальта: если человек поиграл в "Милане", значит, он что-то умеет
Российский певец Лев Лещенко высказался о переходе защитника Диего Лаксальта в "Динамо".
Фото: Getty Images
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