Кудряшов отметил, что руководство "Нижнего Новгорода" не ведет переговоры насчет перехода Кверквелии.
"По Кверквелии переговоров не ведем. Для нас самих это новость. Видимо, она связана с желанием представителей футболиста напомнить об игроке, у которого заканчивается контракт", - сказал Кудряшов.
Отметим, что Кверквелия в минувшем сезоне выступал за "Ротор" на правах аренды.
Напомним, что "Нижний Новгород" вышел в РПЛ по итогам минувшего розыгрыша Футбольной национальной лиги.
Источник: Матч ТВ
В "Нижнем Новгороде" опровергли данные о переговорах по переходу Кверквелии
Заместитель гендиректора "Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов опроверг данные о том, что в команду может перейти защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия.
Фото: "Локомотив"
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