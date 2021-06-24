Газизов заявил, что "Уфа" была готова выплатить трансферную сумму тремя частями, но "Спартак" поставил другие условия. Из-за этого "Уфа" выходит из сделки.
"Мы были готовы заплатить один миллион в три транша, которые были определены четко по срокам. Нам "Спартак" поставил другие условия, которые мы выполнить не можем. Спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки! Это обычная практика", - сказал Газизов.
Напомним, что вторую часть минувшего сезона 20-летний Урунов провел за "Уфу" на правах аренды.
Источник: Спорт-Экспресс
Газизов - о переговорах по трансферу Урунова: спасибо за сотрудничество, извините, мы выходим из сделки!
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что башкирский клуб не будет выкупать у "Спартака" полузащитника Остона Урунова.
Фото: РПЛ
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