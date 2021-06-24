"Жесть творится". Алана Мамаева рассказала о проблемах из-за отсутствия прививки от коронавируса

Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, пожаловалась, что ее не стали обслуживать в многофункциональном центре из-за отсутствия прививки от коронавируса.

Фото: РИА Новости

Мамаева сообщила, что она не смогла получить документы в МФЦ в порядке живой очереди, поскольку у нее нет прививки. По ее словам, получить документы людям без прививки можно только по предварительной записи через интернет.



"Представляете? Все-таки прививка стала жесткой необходимостью. Сейчас были в МФЦ. Так что вы думаете? Мы не можем получить бумаги в порядке живой очереди без прививки. То есть, если у нас нет сертификата о том, что мы привиты, мы не можем это получить, можем это сделать только по предварительной записи через интернет, и надо ждать, пока назначат нам дату, и так далее, и так далее. Короче, жесть творится", - сказала Мамаева на видео в "сториз" в "Инстаграме".