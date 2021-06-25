Сообщается, что в услугах 32-летнего игрока заинтересованы "Химки", "Ахмат" и тульский "Арсенал". Также интерес к игроку проявляют клубы из Восточной Европы.
Минувший сезон Смольников отыграл в "Краснодаре", где в 32 матчах стал автором трех голевых передач. По окончании сезона стороны приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию сторон.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. На счету Смольникова 30 матчей за сборную России и две голевые передачи.
Источник: Eurostavka.
Источник: Смольников ведет переговоры с "Химками", "Ахматом" и "Арсеналом"
Российский защитник Игорь Смольников может продолжить карьеру в Премьер-лиге.
Фото: ФК "Краснодар"
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