Напомним, ранее "Зенит" объявил список игроков на тренировочный сбор в Австрии. В списке не оказалось Лунева, контракт которого с клубом истекает 30 июня. В пресс-службе "Зенита" прокомментировали ситуацию с вратарем.
"Андрей Лунев остается в Петербурге и не присоединится к команде до тех пор, пока не прояснится ситуация с его контрактом", - заявили в пресс-службе.
Источник: Р-Спорт
Лунев не отправился с "Зенитом" на сбор в Австрию
В "Зените" прокомментировали ситуацию с Луневым, не поехавшим с командой на сбор
В "Зените" прокомментировали ситуацию с вратарем команды Андреем Луневым, не отправившимся с командой на сбор в Австрию.
Фото: "Зенит"
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