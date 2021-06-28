В "Зените" прокомментировали ситуацию с Луневым, не поехавшим с командой на сбор

В "Зените" прокомментировали ситуацию с вратарем команды Андреем Луневым, не отправившимся с командой на сбор в Австрию.

Фото: "Зенит"