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Экс-тренер "Тоттенхэма" Реднапп - о лимите в РПЛ: нужно сократить легионеров до четырех и давать играть молодым

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Тоттенхэм"
По мнению специалиста, эта реформа может пойти на пользу сборной России.

"Хорошая идея! Тогда российские футболисты будут чаще играть. Какой сейчас лимит? Восемь легионеров в заявке? Нужно сократить их количество до четырех. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта", - приводит слова Реднаппа "Спорт-экспресс".

Напомним, на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров "8+17" - в заявке клуба на сезон может быть не более 8 иностранных футболистов, при этом их количество на поле не ограничено.

Источник: техком РФС выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

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Теги: Реднапп РПЛ Сборная России
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