Экс-тренер "Тоттенхэма" Реднапп - о лимите в РПЛ: нужно сократить легионеров до четырех и давать играть молодым

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Тоттенхэм"