"Сегодня была первая тренировка Баринова и Жемалетдинова. В принципе, состояние хорошее. Ждем еще двух иностранцев. Потихоньку собираемся. Времени нет, через 15 дней уже игра за Суперкубок. Нам хочется взять этот трофей. Мне нравится, как ребята работают. Но это только сборы, они ничего не гарантируют. Показатель будут игры.
Два иностранца - наш план. У нас закончил Чорлука, ушли еще пару игроков. Нужен центральный защитник и один игрок в опорную зону", - сказал Николич.
"Локомотив" финишировал на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Команда Николича набрала 56 очков в 30 матчах. "Железнодорожники" также стали обладателями Кубка России. В следующем сезоне "Локомотив" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Новый сезон РПЛ "Локомотив" начнет матчем против тульского "Арсенала" (24 июля, 20:00 мск).
Отметим, что матч за Суперкубок России-2021 должен пройти 17 июля в Калининграде. В этом матче встретятся чемпион России "Зенит" и обладатель Кубка России "Локомотив". Эти коллективы встретятся в матче за Суперкубок в третий раз подряд. В 2019 году "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:2. Матч прошел в Москве на "ВТБ Арене". Через год на "ВЭБ Арене" петербургский клуб победил "Локо" (2:1).
Источник: "СЭ"
"Ждем еще двух иностранцев". Николич - о трансферных целях "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, какие позиции клуб собирается усилить в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
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