"Непонятно почему, но Гогуа не летит с ЦСКА на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо. Видимо, теперь ЦСКА уже будет объясняться в других инстанциях. Я имею в виду ФИФА.
У Седрика контракт с ЦСКА, который будет длиться еще два года. Понятно, что у них перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться. Но они идут неправильным путем. Давлением они ничего не добьются", - цитирует Селюка Sport24.
Напомним, защитник ЦСКА Седрик Гогуа отсутствовал на первом сборе "армейцев" из-за проблем с визой.
Седрик Гогуа перешел в ЦСКА из "Тамбова" в 2019 году. Минувший сезон 26-летний ивуариец провел на правах аренды в волгоградском "Роторе". В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 22 матчах, не отметившись результативными действиями.
Контракт Гогуа с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
На втором тренировочном сборе у ЦСКА запланировано 3 товарищеских матча - 5 июля против датского "Копенгагена", 9 июля с австрийским клубом "Адмира Ваккер", а 13 июля - против команды "ВиОн" из Словакии.
Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа
Агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк сообщил, что клуб не берет его клиента на второй летний тренировочный сбор.
Фото: ФК "Ротор"
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