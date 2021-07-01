Матчи Скрыть

Сделать ставку

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
18:00
СепсиНе начат

Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа

Агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк сообщил, что клуб не берет его клиента на второй летний тренировочный сбор.
Фото: ФК "Ротор"
"Непонятно почему, но Гогуа не летит с ЦСКА на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо. Видимо, теперь ЦСКА уже будет объясняться в других инстанциях. Я имею в виду ФИФА.

У Седрика контракт с ЦСКА, который будет длиться еще два года. Понятно, что у них перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться. Но они идут неправильным путем. Давлением они ничего не добьются", - цитирует Селюка Sport24.

Напомним, защитник ЦСКА Седрик Гогуа отсутствовал на первом сборе "армейцев" из-за проблем с визой.

Седрик Гогуа перешел в ЦСКА из "Тамбова" в 2019 году. Минувший сезон 26-летний ивуариец провел на правах аренды в волгоградском "Роторе". В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 22 матчах, не отметившись результативными действиями.

Контракт Гогуа с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2023 года. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.

На втором тренировочном сборе у ЦСКА запланировано 3 товарищеских матча - 5 июля против датского "Копенгагена", 9 июля с австрийским клубом "Адмира Ваккер", а 13 июля - против команды "ВиОн" из Словакии.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Селюк Гогуа ЦСКА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Локомотив" сыграет с "Ростовом" на сборе в Австрии
Уткин: Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера. Но консультации продолжаются 1
Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа 5
"Ждем еще двух иностранцев". Николич - о трансферных целях "Локомотива"
Губерниев: несправедливо, что Карасева назначили на 1/4 финала Евро резервным судьей 1
В дортмундской "Боруссии" подтвердили переход Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" за 85 млн евро
СМИ: Дзагоев и Набабкин поедут с ЦСКА на 2-й сбор в Австрию, несмотря на истекшие контракты 1
"ВТБ Арена" готова принять матч за Суперкубок России, если его перенесут из Калининграда
Франк Рибери покинул "Фиорентину" 5
Бауэр подписал двухлетний контракт с "Уфой" 1
Немецкий арбитр Брых обслужит матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия 1
Источник: Мбаппе не станет продлевать контракт с "ПСЖ" 3
Евгений Ловчев рассказал, что заразился коронавирусом 8
Радимов: победу Украины над шведами можно отнести к категории сенсаций 3
Экс-футболиста ЦСКА закидали камнями и сломали позвонок 3
Карасев будет работать на матче 1/4 финала Евро-2020 Чехия – Дания 10
Источник: "Фенербахче" готовит выгодное предложение Дзюбе 19
Никифоров: у "Спартака" при Тедеско не было стиля 16
35-летний бывший полузащитник "Спартака" Макгиди продлил контракт с "Сандерлендом" 2
Экс-тренер "Тоттенхэма" Реднапп - о лимите в РПЛ: нужно сократить легионеров до четырех и давать играть молодым 12
Украинский фанат, который напал на российского болельщика, арестован 11
СМИ: арендованный "Ростовом" у "Динамо" Комличенко сможет сыграть против бело-голубых 3
Источник: Кроос принял решение завершить карьеру в сборной Германии
Канчельскис: переход Кокорина в "Фиорентину" - эталонная махинация. Видимо, итальянская мафия все еще существует 2
Аршавин считает, что Карпин является наиболее подходящим кандидатом на смену Черчесову в сборной России 24
Потери "Ювентуса" в период пандемии коронавируса оцениваются в 320 млн евро 1
Источник: "Зенит" и "Марсель" проявляют интерес к Джованни Симеоне 5
"Спартак" предложил Месси перейти в московский клуб 11
Президент "Барселоны" прокомментировал ситуацию с контрактом Месси, который стал свободным агентом 4
Месси стал свободным агентом 8
Все новости
-