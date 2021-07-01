По данным источника, трансфер сорвался в последний момент из-за того, что 20-летнего узбека не устроила зарплата, предложенная венгерским клубом. Отмечается, что "Ференцварош" рассчитывал взять игрока в аренду с обязательством выкупа по окончании сезона.
Напомним, Урунов перешел в "Спартак" в августе 2020 года за 1 млн евро. Весеннюю часть минувшего сезона полузащитник провел на правах аренды в "Уфе". Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее Урунов не вошел в список футболистов, которые отправились на учебно-тренировочный сбор в Австрию с новым главным тренером "Спартака" Руем Виторией. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 млн евро.
Источник: Metaratings.ru
Источник: полузащитник "Спартака" Урунов отказался переходить в "Ференцварош" из-за низкой зарплаты
Переговоры между "Спартаком" и "Ференцварошем" по переходу хавбека красно-белых Остона Урунова не увенчались успехом.
Фото: ФК "Спартак"
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