Матчи Скрыть

Сделать ставку

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 2
Сепси2 тайм
П1 45X 5.3П2 1.15

Источник: полузащитник "Спартака" Урунов отказался переходить в "Ференцварош" из-за низкой зарплаты

Переговоры между "Спартаком" и "Ференцварошем" по переходу хавбека красно-белых Остона Урунова не увенчались успехом.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, трансфер сорвался в последний момент из-за того, что 20-летнего узбека не устроила зарплата, предложенная венгерским клубом. Отмечается, что "Ференцварош" рассчитывал взять игрока в аренду с обязательством выкупа по окончании сезона.

Напомним, Урунов перешел в "Спартак" в августе 2020 года за 1 млн евро. Весеннюю часть минувшего сезона полузащитник провел на правах аренды в "Уфе". Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Урунов не вошел в список футболистов, которые отправились на учебно-тренировочный сбор в Австрию с новым главным тренером "Спартака" Руем Виторией. Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,2 млн евро.

Источник: Metaratings.ru

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Урунов Ференцварош Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Отец украинского нападающего Довбика: в российский чемпионат Артем точно не перейдет
На стадионе "Оренбурга" стартовали работы по увеличению количества зрительских мест
Зарема: предполагаю, что Урунов даже не знает свою зарплату. Наверняка перечисляют ее на карту Газизову 4
Источник: полузащитник "Спартака" Урунов отказался переходить в "Ференцварош" из-за низкой зарплаты 2
Агония "Спартака". Зарема уничтожает крутой медиадепартамент, а добить его клуб позвал Клейменова 1
"Ротор" усилился игроком "Шинника" Маляровым
Источник: между Гризманном и Мбаппе существует конфликт. Влиятельность Антуана в сборной Франции вызывает недовольство Килиана 2
Защитник Котин покинул ЦСКА
УЕФА допустил "Ювентус" к участию в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22 1
Кокорин опубликовал фото из тренажерного зала 2
Российский гонщик Мазепин: искренне надеюсь, что сборная Украины победит Англию 10
Вячеслав Грозный: в Украине футбол более развит, чем в России 3
Серхио Рамос близок к подписанию контракта с "ПСЖ"
Источник: на новом BMW Кокорина за месяц набралось штрафов более чем на 100 000 рублей 8
Источник: Кокорин в начале июня купил BMW M5 и Lamborghini Aventador Roadster с необычными номерами 17
Азмун присоединился к "Зениту" на сборах
Ордец: верю, что полуфинал Евро-2020 для Украины реален
"Локомотив" сыграет с "Ростовом" на сборе в Австрии
Уткин: Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера. Но консультации продолжаются 14
Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа 12
"Ждем еще двух иностранцев". Николич - о трансферных целях "Локомотива" 1
Губерниев: несправедливо, что Карасева назначили на 1/4 финала Евро резервным судьей 1
В дортмундской "Боруссии" подтвердили переход Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" за 85 млн евро
СМИ: Дзагоев и Набабкин поедут с ЦСКА на 2-й сбор в Австрию, несмотря на истекшие контракты 1
"ВТБ Арена" готова принять матч за Суперкубок России, если его перенесут из Калининграда
Франк Рибери покинул "Фиорентину" 5
Бауэр подписал двухлетний контракт с "Уфой" 3
Немецкий арбитр Брых обслужит матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия 1
Источник: Мбаппе не станет продлевать контракт с "ПСЖ" 3
Евгений Ловчев рассказал, что заразился коронавирусом 8
Все новости
-