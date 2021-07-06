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Источник: стадионы "Спартака" и "Зенита" могут перейти под управление единого оператора

Министерство спорта России рассмотрит проект концепции централизованного управления крупными стадионами и ледовыми аренами в стране.
Фото: "Чемпионат"
О предстоящем рассмотрении указанного проекта сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в частности, курирующего развитие спорта.

Автором концепции является компания Diversus Group. Авторы проекта предлагают создать публично-правовую компанию, которая будет управлять "значимыми спортивными объектами" и эксплуатировать их. В числе таких объектов - стадионы, построенные к чемпионату мира 2018 года. Планируется, что целями новой госкомпании будут развитие спортивных объектов, их модернизация, переоснащение, адаптация к проведению различных событий и, как следствие, улучшение инвестиционной привлекательности.

В концепции есть примерный перечень стадионов, которые могли бы перейти под управление новой компании. В частности, в списке есть стадионы, которые строили или готовили к ЧМ-2018 регионы за счет своих бюджетов - петербургская "Газпром Арена", сочинский "Фишт", "Лужники" в Москве, "Казань Арена" .

Попали в перечень и некоторые частные объекты. Так, в списке есть "Открытие банк Арена" "Спартака" и "РЖД Арена". Предполагается, что под управление компании будут передаваться государственные стадионы. При этом частные объекты тоже могут быть переданы владельцами по собственной инициативе для снижения операционных издержек.

Источник: РБК

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Теги: Спартак Зенит Газпром Арена Открытие Арена
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