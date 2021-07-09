"Когда Кокорин заедет к нам, тогда вручим ему медаль", - цитирует Фетисова Sport24.
Нападающий Александр Кокорин провел за "Спартак" 8 матчей в рамках Российской Премьер-лиги, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Также за "красно-белых" Кокорин сыграл в 2 матчах Кубка России.
В январе текущего года 30-летний футболист перешел в итальянскую "Фиорентину". В Серии А Кокорин сыграл в 4 матчах, результативными действиями Александр не отметился. На его счету одна желтая карточка.
"Спартак" финишировал на втором месте РПЛ в сезоне-2020/21. "Красно-белые" в новом сезоне сыграют в квалификации Лиги чемпионов, стартовав с третьего отборочного раунда.
Кокорин получит медаль за второе место в РПЛ со "Спартаком"
Директор по развитию и коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов рассказал, что бывший футболист команды Александр Кокорин получит серебряную медаль за второе место в РПЛ по итогам сезона-2020/21.
Фото: ФК "Фиорентина"
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