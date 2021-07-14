Геркус заявил, что разговоры о лимите на легионеров отвлекают общественность от настоящих проблем российского футбола. По его мнению, отмена или ужесточение лимита не приведут к положительным результатам.
"Я считаю, что разговор о лимите — это подмена актуальной повестки. Ни отмена, ни ужесточение лимита не дадут никаких положительных результатов.
Мое мнение — надо оставить как есть и заниматься насущными проблемами футбола. Как повысить качество легионеров, чтобы приезжающие футболисты были высокого класса, и наши ребята прогрессировали, выходя с ними на поле? Как сделать, чтобы селекционные службы клубов замечали молодые таланты в тысячах наших ДЮСШ, а академии принимали их и развивали, а тренеры доверяли игровую практику в основных командах лучшим из них?" - сказал Геркус.
Источник: Sport24
Геркус: ни отмена, ни ужесточение лимита не дадут положительных результатов
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус поделился мнением о вопросе лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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