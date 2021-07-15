Согласно информации источника, "красно-белые" намерены подписать правого защитника до старта розыгрыша Премьер-Лиги.
Ранее гендиректор "Спартака" Евгений Мележиков сообщил, что клуб начинает вести переговоры по футболистам на данную позицию.
Отметим, что в первом туре российской Премьер-Лиги "Спартак" встретится с "Рубином" на выезде. Матч пройдет 24 июля.
Напомним, что накануне "Спартак" победил "Рубин" со счетом 4:0 в игре второго тура Кубка Париматч Премьер. В первом туре москвичи обыграли "Сочи" с таким же счетом.
Источник: Sport24
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СМИ: "Спартак" планирует подписать правого защитника до старта сезона
"Спартак" планирует усилить позицию правого защитника в команде.
Фото: Sport24
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