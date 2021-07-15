По информации источника, стороны обговаривают условия сделки. Отмечается, что в услугах Жилберто также заинтересованы клубы из Европы и Бразилии.
Защитник Жилберто перешел в "Бенфику" в 2020 году из "Флуминенсе" за 3 млн евро. 28-летний футболист подписал с лиссабонским клубом контракт на 5 лет. В минувшем сезоне Жилберто 25 матчей в чемпионате Португалии, на его счету 1 голевая передача.
В прошлом сезоне "Бенфика" заняла 3-е место в чемпионате Португалии и попала в квалификацию Лиги чемпионов. Лиссабонский клуб может стать соперником "Спартака" по третьему отборочному раунду еврокубка. Жеребьевка этой стадии отбора ЛЧ пройдет в понедельник, 19 июля.
Источник: Sport24
Источник: "Спартак" интересуется защитником "Бенфики" Жилберто
Московский "Спартак" интересуется правым защитником "Бенфики" Жилберто.
Фото: "Getty Images"
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