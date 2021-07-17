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Семак прокомментировал победу над "Локомотивом" в Суперкубке России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями об игре своей команды после завершения победного для петербуржцев матча за Суперкубок России против "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"
"Не так просто входили в игру, эмоциональное состояние было не лучшее. Во втором тайме движение было лучше, были хорошие моменты. Рад что команда смогла победить в непростом матче", – передаёт слова Семака Sports.ru.

Сергей Семак возглавил петербургский клуб в мае 2018 года. Под руководством специалиста сине-бело-голубые провели 127 игр, набирая в среднем по 1,99 зачётных балла.

В сегодняшнем матче Суперкубок России команда Семака одержала победу над московским "Локомотивом". Петербуржцы отправили в сетку ворот соперника три безответных мяча.

"Зенит" и "Локомотив" встречаются в финале Суперкубка уже третий раз подряд. "Железнодорожники" стали обладателями трофея в 2019 году, петербуржцы - в 2020 и 2021.

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Теги: Семак Зенит Суперкубок России Локомотив
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