"Не так просто входили в игру, эмоциональное состояние было не лучшее. Во втором тайме движение было лучше, были хорошие моменты. Рад что команда смогла победить в непростом матче", – передаёт слова Семака Sports.ru.
Сергей Семак возглавил петербургский клуб в мае 2018 года. Под руководством специалиста сине-бело-голубые провели 127 игр, набирая в среднем по 1,99 зачётных балла.
В сегодняшнем матче Суперкубок России команда Семака одержала победу над московским "Локомотивом". Петербуржцы отправили в сетку ворот соперника три безответных мяча.
"Зенит" и "Локомотив" встречаются в финале Суперкубка уже третий раз подряд. "Железнодорожники" стали обладателями трофея в 2019 году, петербуржцы - в 2020 и 2021.
Семак прокомментировал победу над "Локомотивом" в Суперкубке России
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мыслями об игре своей команды после завершения победного для петербуржцев матча за Суперкубок России против "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"
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